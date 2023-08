436

A Casa Branca disse, nesta quarta-feira (30), que vai acompanhar de perto a situação no Gabão, onde um grupo de militares depôs e prendeu o presidente Ali Bongo, no mais recente de uma série de golpes de Estado em países africanos.



"É profundamente preocupante. Estávamos acompanhando a situação de perto e continuaremos fazendo todo o possível para apoiar a noção de ideais democráticos expressos pelo povo africano", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.