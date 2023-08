Quirguistão proibirá TikTok para proteger saúde das crianças

436

O Quirguistão, país da Ásia Central que faz fronteira com a China, anunciou nesta quarta-feira (30) que proibirá a rede social TikTok para "reduzir o acesso a informações prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento das crianças".



"O Ministério da Cultura, Informação, Esporte e Juventude decidiu encerrar o [...] serviço TikTok no território da República do Quirguistão", anunciou, em um comunicado.



Segundo a mesma fonte, um pedido foi apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Digital da ex-república soviética de sete milhões de habitantes, aliada da Rússia.



"Recebemos muitas notificações preocupantes, por parte de ONGs, sobre o efeito nocivo do TikTok", um aplicativo que permite compartilhar vídeos curtos entre os usuários.



A rede "afeta o desenvolvimento mental e a saúde das crianças de forma negativa", insiste o Ministério da Cultura.



As autoridades afirmam que tomaram esta decisão após constatarem "a ausência de restrição de acesso a informações prejudiciais à saúde física e mental" por parte do TikTok.



De propriedade da empresa chinesa ByteDance, o aplicativo tem mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo.



O TikTok já foi acusado de transferir dados de seus usuários para a China e enfrenta limitações crescentes nos países ocidentais. Outras nações, como Afeganistão, Índia, Jordânia e Somália, proibiram a rede social por vários motivos.