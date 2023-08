Chanceler britânico afirma ter discutido direitos humanos em visita à China

436

O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverly, afirmou que expressou preocupações pela situação dos direitos humanos em "cada uma" de suas reuniões com as autoridades chinesas durante uma visita ao país nesta quarta-feira (30).



Cleverly, o primeiro ministro britânico das Relações Exteriores a visitar a China em cinco anos, se reuniu com o vice-presidente chinês, Han Zheng, e o alto diplomata Wang Yi.



"Tive uma série de reuniões com representantes do governo chinês e mencionei o tema dos direitos humanos em cada uma delas", afirmou Cleverly nesta quarta.



"Este é um assunto discutido de forma extensiva nas Nações Unidas, não só de forma bilateral", acrescentou.



"Acredito que o governo chinês entende que o Reino Unido é constante" na defesa dos direitos humanos "e continuarei falando desses assuntos", continuou.



As relações entre Londres e Pequim se deterioraram nos últimos anos devido, entre outros motivos, à repressão do movimento pró-democracia em Hong Kong, à situação da minoria muçulmana uigure em Xinjiang e às acusações de violações dos direitos humanos no Tibete.



A China criticou o Reino Unido no mês passado por oferecer "proteção" aos ativistas pró-democracia de Hong Kong.



O Ministério das Relações Exteriores da China considerou que a situação em Hong Kong e Xinjiang fazia parte dos "assuntos internos" do país.



O governo chinês "não admite qualquer interferência estrangeira", destacou o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, em coletiva de imprensa.



A visita de Cleverly coincide com a publicação, nesta quarta-feira, em Londres, de um relatório parlamentar muito crítico a Pequim.