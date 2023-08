Austrália fará referendo sobre direitos indígenas em 14 de outubro

436

A Austrália realizará um referendo histórico sobre os direitos de sua minoria aborígene em 14 de outubro, anunciou o primeiro-ministro Anthony Albanese nesta quarta-feira (30, noite de terça em Brasília).



"Nesse dia, cada australiano terá uma oportunidade única em sua geração de unir nosso país e torná-lo melhor", disse Albanese ao anunciar a data dessa votação vinculativa.



"Peço a todos os australianos que votem 'Sim'", solicitou o primeiro-ministro.



Se o "Sim" vencer, os indígenas australianos, cujos ancestrais habitam o continente há pelo menos 60.000 anos, serão reconhecidos na Constituição pela primeira vez na história.



Eles também ganharão o direito constitucional de serem consultados sobre leis que afetem sua comunidade por meio da chamada "Voz do Parlamento", uma figura de representação perante o Executivo e o Legislativo.



Com o "Sim" atrás nas pesquisas, cresce o receio de que uma recusa da população prejudique as relações intercomunitárias, manche a reputação global do país e desperdice a oportunidade de reduzir a desigualdade enfrentada pela população indígena.