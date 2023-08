Drones atacam aeroporto russo e Moscou destrói embarcações ucranianas no Mar Negro

436

Um aeroporto russo perto da fronteira com a Estônia foi alvo de um ataque com drones, disse o governador local nesta quarta-feira (30, noite de terça em Brasília), enquanto o Ministério da Defesa anunciava a destruição de quatro embarcações ucranianas no Mar Negro com 50 soldados a bordo.



Uma aeronave "destruiu quatro lanchas militares de alta velocidade" no Mar Negro por volta da meia-noite em Moscou, disse o ministério em um comunicado no Telegram.



As embarcações transportavam "unidades de desembarque das forças de operações especiais ucranianas, com um total de até 50 pessoas", acrescentou.



As hostilidades neste mar aumentaram nas últimas semanas desde que a Rússia se desvinculou de um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia para facilitar a exportação de cereais ucranianos por suas águas.



Também têm aumentado as ações contra Moscou e outras regiões russas por parte da Ucrânia, que recentemente optou por levar o conflito para o território inimigo.



Nesse sentido, o governador da região russa de Pskov, Mikhail Vedernikov, informou que suas forças repeliram um ataque ao aeroporto da capital regional homônima.



Do local do ataque, Vedernikov postou um vídeo nas redes sociais de um grande incêndio com sons de explosões e sirenes ao fundo.



Não houve reação imediata do Ministério da Defesa. Segundo a agência estatal de notícias TASS, quatro aeronaves de transporte pesado teriam sido danificadas.



O governador explicou que todos os voos programados para quarta-feira a partir do aeroporto de Pskov foram cancelados "até que a natureza dos possíveis danos na pista seja esclarecida".



A TASS, citando os serviços de controle de tráfego aéreo, informou que o espaço aéreo ao redor do aeroporto moscovita de Vnukovo também foi fechado.



Pskov está localizada a cerca de 800 km da fronteira ucraniana. A região homônima faz fronteira com a Letônia e a Estônia, duas ex-repúblicas soviéticas agora dentro da União Europeia.



A região de Pskov já havia sido alvo de ataques de drones em maio.