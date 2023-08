Inter vence Bolívar (2-0) no jogo de volta e vai às semifinais da Libertadores

436

O Internacional se classificou para as semifinais da Copa Libertadores-2023, ao derrotar o Bolívar, da Bolívia, por 2 a 0 (3-0 no agregado) nesta terça-feira (29), em Porto Alegre, com gols do atacante equatoriano Enner Valencia.



Autor dos três gols nos confrontos das quartas de final, o jogador foi fundamental para que o Colorado avançasse à sua primeira semifinal da Libertadores em oito anos.



O atacante decretou a vitória sobre os bolivianos com um disparo de pé esquerdo aos 11 minutos e uma bomba de direita aos 60, que levou ao delírio a torcida que lotou o estádio Beira-Rio.



O equatoriano de 33 anos havia marcado o gol da vitória por 1 a 0 em La Paz, na semana passada e também balançou a rede nas oitavas de final, em que o Inter eliminou um dos favoritos ao título, o argentino River Plate.



O Inter espera agora o vencedor do duelo entre Olímpia e Fluminense. O time carioca venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro e viaja a Assunção para enfrentar os paraguaios na quinta-feira.