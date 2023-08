EUA derruba rede criminosa de programas maliciosos Qakbot

436

A justiça dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (29), o fechamento de uma conhecida rede cibernética global chamada Qakbot, usada por criminosos para extorquir milhares de usuários em todo o mundo por dezenas de milhões de dólares.



Conhecida como uma rede de bots (botnet), a Qakbot era uma rede de programas maliciosos que acessava computadores pessoais e sistemas de informática em todo o mundo.



Seus operadores alugavam esse acesso de grupos criminosos para executar seus ataques, em sua maioria sequestrando ou congelando informações dos sistemas para depois exigir recompensas para liberá-los, chegando a cifras milionárias.



A Qakbot era "uma das redes de bots mais conhecidas e prejudiciais dos Estados Unidos", disse o promotor Martin Estrada.



Estrada informou que a investigação revelou que a Qakbot infectou mais de 700 mil computadores, que depois podiam ser controlados pelos administradores da rede de bots.



Isso fez da Qakbot a "opção de escolha para gangues cibernéticas em todo o mundo".



Nos últimos 18 meses, segundo o promotor americano, as vítimas tiveram perdas de cerca de 58 milhões de dólares (R$ 282 milhões).



Em uma operação chamada "Caça aos patos", que envolveu forças policiais de França, Alemanha, Holanda, Romênia e Letônia, as autoridades apreenderam 52 servidores que apoiavam as operações da Qakbot, bem como 8,6 milhões de dólares (R$ 42 milhões) em criptomoedas.



Estrada destacou que uma investigação está em andamento, portanto, não deu detalhes sobre os operadores da rede, nem informou se houve prisões.



Em um comunicado sobre o mesmo caso, o Ministério da Justiça da França disse que as autoridades identificaram cerca de 170 servidores em todo o mundo que apoiavam essa rede (seis deles em território francês) e cerca de 26 mil computadores que foram infectados pela Qakbot.