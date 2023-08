Zagallo completa duas semanas internado em hospital do Rio

436

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo completou duas semanas internado no Rio de Janeiro, onde trata um quadro de infecção urinária, do qual apresenta uma "evolução favorável", informou o Hospital Barra D'Or nesta terça-feira (29).



Segundo o último boletim médico, divulgado na segunda-feira, Zagallo continua "lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", mas ainda não há previsão de alta.



O 'Velho Lobo', primeiro a ganhar a Copa do Mundo como jogador e como treinador, foi internado no dia 15 de agosto, seis dias depois de completar 92 anos.



Desde que deu entrada no hospital, família e médicos informam diariamente sobre seu estado de saúde.



Há um ano, Zagallo ficou internado durante quase duas semanas em uma unidade de terapia semi-intensiva do Barra D'Or por uma infecção respiratória.



Como ponta-esquerda, Zagallo fez parte da Seleção campeã do mundo em 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha.



Depois de pendurar as chuteiras, foi o treinador do Brasil na Copa de 1970 trabalhou como assistente técnico na campanha do tetra, em 1994.



Além dele, apenas o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018) foram campeões mundiais como jogador e treinador.