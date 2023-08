Grécia enfrenta 'maior incêndio já registrado na UE'

436

Um incêndio florestal em um parque nacional na Grécia é o "maior já registrado na UE" e o bloco mobilizou quase metade dos seus aviões-tanque para enfrentar as chamas, disse um porta-voz da Comissão Europeia nesta terça-feira (29).



Onze aviões e um helicóptero da frota de combate a incêndios da União Europeia (UE) foram enviados para ajudar a Grécia no parque nacional Dadia, ao norte da cidade de Alexandroupoli, junto com 407 bombeiros, disse o porta-voz Balazs Ujvari.



Segundo os bombeiros gregos, três incêndios ainda são problemáticos e não foram extintos. O parque fica na região de Evros, na fronteira entre Grécia e Turquia.



Os incêndios de agosto mataram 20 pessoas: 19 supostos migrantes, incluindo duas crianças, encontrados carbonizados na região de Evros, e um pastor, que morreu tentando salvar seu rebanho em uma região do centro da Grécia.



Segundo estimativas do Observatório Nacional Grego, este ano mais de 120 mil hectares foram devorados pelas chamas em todo o país.



A Grécia foi afetada por inúmeros incêndios neste verão, que o governo atribui à mudança climática.



A UE possui uma frota de 24 aviões e quatro helicópteros fornecidos pelos Estados-membros para combater os incêndios no bloco e nos países vizinhos.



Atualmente trabalha na criação de uma esquadra aérea autônoma, financiada pela UE e composta por 12 aviões, que estará em pleno funcionamento em 2030.



"Os incêndios são cada vez mais graves", destacou Balazs Ujvari.