MP de Berlim encerra investigação contra vocalista do Rammstein, acusado de assédio sexual

O Ministério Público de Berlim anunciou nesta terça-feira (29) o fim da investigação, iniciada em junho, contra o vocalista da banda alemã Rammstein, Till Lindemann, acusado de assédio sexual.



"A avaliação das provas disponíveis (...) e a audiência das testemunhas não permitiram estabelecer que o acusado teve relações sexuais não consensuais com mulheres', afirmou o MP da capital alemã.



O caso começou no final de maio, com a denúncia de uma irlandesa de 24 anos que acusou o cantor de tê-la drogado e assediado sexualmente após um show no mesmo mês na Lituânia.



Outras jovens também prestaram depoimentos e relataram acontecimentos semelhantes. Segundo esta versão, as fãs da banda que ficavam nas primeiras filas dos shows eram filmadas ou fotografadas para que Lindemann pudesse escolher. Posteriormente, elas eram convidadas para festas.



O vocalista de 60 anos negou os atos por meio de seus advogados.



As denúncias geraram protestos antes dos shows da banda em diversos países, bem como o cancelamento de festas após os shows da banda na Alemanha.