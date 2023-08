Dois jornalistas russos condenados a 11 anos de prisão à revelia

436

Dois jornalistas russos foram condenados, nesta terça-feira (29), em Moscou a 11 anos de prisão à revelia por espalhar "informações falsas" sobre o exército, anunciou a Promotoria, um novo exemplo da repressão em curso na Rússia.



Um tribunal de Moscou "condenou a 11 anos de prisão" Ruslan Leviev e Michael Nacke por terem publicado um vídeo no YouTube em março de 2022, pouco depois do início da ofensiva na Ucrânia, que continha "informações falsas" sobre o exército e as autoridades russas, segundo um comunicado da Promotoria publicado no Telegram.



Os dois homens vivem no exterior e são alvo de uma ordem de prisão desde maio de 2022.



Muitos críticos da ofensiva russa na Ucrânia e do presidente Vladimir Putin fugiram para o exterior para escapar da repressão na Rússia.



Ruslan Leviev é fundador do grupo Conflict Intelligence Team (CIT), conhecido por suas investigações sobre as atividades do exército russo no mundo todo.



Michael Nacke, jornalista e comentarista, tem um canal no YouTube com milhões de inscritos.



Após a ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia introduziu uma série de medidas penais para punir seus críticos.



Por exemplo, está proibido usar os termos "guerra" ou "invasão" para fazer referência à operação russa de 24 de fevereiro de 2022, ou acusar o exército de crimes de guerra.



Muitos russos, conhecidos e anônimos, foram presos por esses motivos.