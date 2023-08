Taiwan denuncia 'assédio militar' da China após detectar aviões de combate

436

Taiwan instou a China, nesta terça-feira (29), a acabar com o "assédio militar" depois de detectar 24 aviões de combate chineses perto da ilha e advertiu sobre o risco de uma escalada na região.



"O contínuo assédio militar da região por parte do Exército de Libertação Popular pode levar a uma forte escalada de tensões e a uma piora da segurança regional", disse o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado.



"Pedimos a Pequim para assumir sua responsabilidade e cessar de imediato todas as ações unilaterais que minam a estabilidade regional", acrescentou.



Desde que a presidente Tsai Ing-wen chegou ao poder na ilha, em 2016, a China aumentou a pressão militar e política sobre Taiwan, uma ilha autônoma que Pequim considera parte do seu território.



De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, a partir das 9h (22h em Brasília), Pequim enviou 24 aeronaves para perto de Taiwan, incluindo aviões de combate, bombardeiros e drones, assim como cinco navios de guerra, o que descreveu como uma "patrulha de combate conjunta".



As incursões aéreas chinesas aumentaram desde que a visita da presidente Tsai Ing-wen a Essuatíni, o único país africano a reconhecer Taiwan diplomaticamente em detrimento da China, foi anunciada na sexta-feira.