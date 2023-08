Grécia enfrenta 'maior incêndio já registrado na UE'

436

Um incêndio florestal em um parque nacional na Grécia é o "maior já registrado na UE" e o bloco mobilizou quase metade dos seus aviões-tanque para enfrentar as chamas, disse um porta-voz da Comissão Europeia nesta terça-feira (29).



Onze aviões e um helicóptero da frota de combate a incêndios da União Europeia (UE) foram enviados para ajudar a Grécia no parque nacional Dadia, ao norte da cidade de Alexandroupoli, junto com 407 bombeiros, disse o porta-voz Balazs Ujvari.



Segundo os bombeiros gregos, três incêndios continuam problemáticos e ainda não foram extintos. O parque fica na região de Evros, na fronteira entre Grécia e Turquia.



Os incêndios de agosto mataram 20 pessoas: 19 supostos migrantes, incluindo duas crianças, encontrados carbonizados na região de Evros, e um pastor, que morreu tentando salvar seu rebanho em uma região do centro da Grécia.



Segundo estimativas do Observatório Nacional Grego, este ano mais de 120 mil hectares foram devorados pelas chamas em todo o país.