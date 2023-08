Tempestade tropical Idalia vira furacão e avança em direção à Flórida

436

A tempestade tropical Idalia ganhou força nesta terça-feira (29) e virou furacão de categoria 1 em sua trajetória para o estado da Flórida, costa leste dos Estados Unidos.



"Idalia agora é um furacão. A expectativa é que se intensifique e vire rapidamente um grande furacão, extremamente perigoso, antes de tocar o solo na quarta-feira", afirma um alerta do Centro Nacional de Furacões (NHC) publicado às 9h00 GMT (6h00 de Brasília).



Os furacões são considerados de grande intensidade a partir da categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até cinco), fenômenos que, segundo o NHC, podem provocar danos "devastadores" e "catastróficos".



No momento do alerta, Idalia estava a 600 quilômetros ao sul-sudoeste de Tampa, Flórida, com ventos máximos sustentados de 120



Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, declarou estado de emergência em 46 condados na segunda-feira e anunciou a retirada de moradores no oeste do estado.



"Este vai ser um furacão potente e, sem dúvida, vai afetar o estado da Flórida de muitas maneiras diferentes. Então, por favor, prestem atenção nas diretrizes das autoridades locais", afirmou DeSantis em uma entrevista coletiva.



O presidente americano Joe Biden conversou com DeSantis na segunda-feira e aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão



As inundações podem afetar áreas da Carolina do Sul entre quarta-feira e quinta-feira.



A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) está se preparando para o impacto da tempestade, incluindo a mobilização de parte dos funcionários, segundo a Casa Branca.



- Cuba -



Idalia, com ventos máximos de 110 provocou uma operação de retirada de milhares de moradores das províncias do oeste de Cuba na segunda-feira.



A Defesa Civil de Cuba ativou a Fase de Alerta Ciclônico para as províncias de Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud, no oeste do país, enquanto chuvas intermitentes também afetaram a província vizinha de Mayabeque. Havana está em alerta.



O serviço ferroviário suspendeu as viagens a partir de Pinar del Río e o transporte marítimo de passageiros foi interrompido no domingo na Isla de la Juventud, segundo a imprensa local.



Os cientistas afirmam que a "onda de calor marinho" no golfo intensificará os ventos de Idalia em sua trajetória rumo à Flórida.



A tempestade passará sobre águas próximas dos 31ºC, indicou o NHC na segunda-feira. Idalia se formou no domingo no Caribe, perto do sudeste do México.



A formação da tempestade alterou o clima no estado mexicano de Quintana Roo, onde está localizada Cancún, com chuvas fortes que frustraram os planos dos turistas no último fim de semana das férias de verão (hemisfério norte, inverno no Brasil)



Os cientistas alertam que as tempestades ficarão cada vez mais potentes com o aquecimento do planeta devido à mudança climática.



Em 2022, o furacão Ian, que tocou o solo em Cuba como fenômeno de categoria 3, deixou pelo menos dois mortos, antes de seguir para a Flórida, onde atingiu a categoria 5 e provocou 150 mortes.