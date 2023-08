Kim Jong Un pede o fortalecimento da Marina norte-coreana

436

O líder norte-coreano Kim Jong Un defendeu o fortalecimento da Marinha, ao destacar que as águas do país enfrenta o "perigo de uma guerra nuclear".



Kim criticou a crescente cooperação entre os "chefes de gangues" dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que organizam exercícios navais conjuntos.



O ditador da Coreia do Norte visitou no domingo o comando naval do país, informou a agência estatal KCNA.



Ele acusou Washington de estar "mais frenético do que nunca" ao conduzir exercícios navais conjuntos em águas próximas à península coreana, incluindo o envio de recursos nucleares estratégicos, segundo a KCNA.



"Devido aos movimentos de confronto imprudentes dos Estados Unidos e de outras forças hostis, as águas ao longo da Península Coreana se tornaram o maior ponto de concentração mundial de equipamento de guerra, as águas mais instáveis com o perigo de uma guerra nuclear", disse Kim, citado pela agência estatal.



"Alcançar o sucesso no rápido desenvolvimento da força naval tornou-se uma questão muito urgente diante das recentes tentativas de agressão dos inimigos", acrescentou.



Fotos publicadas pelo jornal oficial Rodong Sinmun mostraram Kim ao lado da filha durante uma inspeção ao comando naval.



Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão realizaram exercícios navais conjuntos nesta terça-feira para contra-atacar a crescente ameaça nuclear e de mísseis de Pyongyang.



A Coreia do Norte executou um número recorde de testes de armas desde o início do ano. Kim declarou o país como uma potência nuclear "irreversível".