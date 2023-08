Técnico John Herdman deixa seleção do Canadá para comandar o Toronto FC na MLS

436

O técnico John Herdman renunciou ao comando da seleção canadense de futebol para assumir o Toronto FC, da Major League Soccer (MLS), anunciou a chefe da Canada Soccer nesta segunda-feira (28).



O treinador inglês de 48 anos levou os canadenses à Copa do Mundo do Catar-2022, sua primeira participação em 36 anos. Após mais de cinco anos no comando da seleção do Canadá, ele vai iniciar seu ciclo na equipe da MLS no dia 1º de outubro.



"Estou ansioso para começar nesta nova oportunidade no Toronto FC", disse Herdman. "É o momento certo para assumir um novo desafio na minha carreira".



Herdman assume o comando do Toronto com um retrospecto de 3 vitórias e 13 derrotas, o pior da MLS.



O clube demitiu Bob Bradley em junho e Terry Dunfield comandou o time interinamente.



Herdman também comandou a seleção feminina da Nova Zelândia de 2006 a 2011 e treinou essa equipe nas Copas do Mundo de 2007 e 2011.



Ela assumiu o comando da seleção feminina canadense em 2011 e guiou essa equipe às medalhas de bronze nas Olimpíadas de 2012 e 2016 e às quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2015, sediada no Canadá.



Ao ser nomeado técnico da seleção masculina, se tornou o primeiro técnico a liderar as equipes masculina e feminina de um mesmo país em Copas do Mundo.



"A contribuição de John para o futebol no Canadá é incomparável", disse Charmaine Crooks, presidente da Canada Soccer.



"Gostaríamos de agradecer a John por sua imensa contribuição ao futebol no Canadá e desejamos a ele o melhor em sua nova função no Toronto FC", acrescentou a dirigente.



O Canadá, juntamente com os Estados Unidos e o México, sediarão a Copa do Mundo de 2026.