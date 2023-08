Federação Espanhola de Futebol pede renúncia de Luis Rubiales

436

Os dirigentes das federações territoriais, convocados pelo presidente interino da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, pediram nesta segunda-feira (28) a renúncia imediata de Luis Rubiales.



"Após os últimos acontecimentos e os comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que o senhor Luis Rubiales apresente imediatamente a sua demissão do cargo de presidente da RFEF", diz um comunicado da Federação.



Rubiales está provisoriamente suspenso pela Fifa "de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional" por um período inicial de 90 dias enquanto tramita "o processo disciplinar" aberto contra ele.



O órgão máximo do futebol mundial abriu este processo depois que Luis Rubiales forçou um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia e sua subsequente recusa em renunciar.



- Reestruturação -



O presidente suspenso também aguarda outro possível processo do Tribunal Administrativo Desportivo (TAD), o que poderá abrir a porta a outra suspensão provisória por parte do Conselho Superior Desportivo espanhol (CSD).



O presidente do CSD, Víctor Francos, manifestou na tarde desta segunda-feira o desejo de que os presidentes territoriais estejam "à altura do que a sociedade espanhola e o futebol espanhol exigem" na sua reunião.



"Tentei, numa entrevista televisiva, enviar-lhes uma mensagem clara de que a RFEF não deveria voltar a dar o 'show' da sexta-feira passada", quando Rubiales decidiu não renunciar, acrescentou Francos.



Os dirigentes da entidade, que haviam sido convocados com urgência por Pedro Rocha, vão apelar a "uma reestruturação orgânica profunda e iminente em posições estratégicas da Federação para abrir caminho a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol".



"Além disso, instamos o presidente Pedro Rocha a retirar imediatamente a última comunicação em nome da Federação com a Fifa e a Uefa que conhecemos hoje", acrescentou o comunicado.



A nota se refere a reportagens da imprensa, segundo as quais o secretário-geral da RFEF, Andreu Camps, denunciou perante a Uefa a interferência do governo espanhol.



Os presidentes territoriais garantem ainda que a RFEF "mantém o seu compromisso de continuar a implementar o seu investimento, assim como as políticas de igualdade para o desenvolvimento do futebol feminino".



- Agradecimentos às campeãs mundiais -



Os dirigentes, que em nenhum momento mencionam Jenni Hermoso, parabenizaram a seleção feminina pela vitória na Copa do Mundo.



"Expressamos a nossa admiração e gratidão a um grupo excepcional de jogadoras e estendemos os nossos parabéns a todas aquelas que construíram, ao longo dos anos com determinação, o crescimento do futebol feminino", afirma o comunicado.



Os presidentes terminam mostrando o seu "apoio unânime" a Rocha, "para que lidere uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições do futebol seja a linha a ser seguida".



"Nos colocamos à disposição do CSD e de todas as instituições envolvidas para continuarmos construindo juntos a candidatura à Copa do Mundo de 2030", conclui a nota.



No discurso da tarde desta segunda-feira, o presidente do CSD afirmou que "há duas semanas estávamos melhor colocados para o Mundial de 2030" se referindo à candidatura conjunta da Espanha com Portugal e Marrocos para sediar o evento.



Francos acrescentou que conversou com a Fifa para analisar o ocorrido nos últimos dias e que continuará em contato permanente com a entidade.



"Um fato particular (a ação de Rubiales) não pode manchar um objetivo coletivo (a candidatura à Copa do Mundo)", afirmou Francos.