Federação Espanhola de Futebol pede renúncia de Luis Rubiales

Os dirigentes das federações territoriais, convocados pelo presidente interino da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, pediram nesta segunda-feira (28) a renúncia imediata de Luis Rubiales.



"Após os últimos acontecimentos e os comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que o senhor Luis Rubiales apresente imediatamente a sua demissão do cargo de presidente da RFEF", diz um comunicado da Federação.



Os dirigentes da entidade, que haviam sido convocados com urgência por Pedro Rocha, vão apelar a "uma reestruturação orgânica profunda e iminente em posições estratégicas da Federação para abrir caminho a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol".



"Além disso, instamos o presidente Pedro Rocha a retirar imediatamente a última comunicação em nome da Federação com a Fifa e a Uefa que conhecemos hoje", acrescentou o comunicado.



A nota se refere a reportagens da imprensa, segundo as quais o secretário-geral da RFEF, Andreu Camps, denunciou perante a Uefa a interferência do governo espanhol.



Os presidentes territoriais garantem ainda que a RFEF "mantém o seu compromisso de continuar a implementar o seu investimento, assim como as políticas de igualdade para o desenvolvimento do futebol feminino".



Os dirigentes territoriais também parabenizam a seleção feminina pela vitória na Copa do Mundo.



"Expressamos a nossa admiração e gratidão a um grupo excepcional de jogadoras e estendemos os nossos parabéns a todas aquelas que construíram, ao longo dos anos com determinação, o crescimento do futebol feminino", afirma o comunicado.