Rune é eliminado na primeira fase do US Open pelo espanhol Carballés

O tenista dinamarquês Holger Rune, uma das grandes joias do tênis masculino e quarto no ranking mundial, sofreu uma eliminação inesperada nesta segunda-feira (28) contra o espanhol Roberto Carballés em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos.



Carballés, 63º do ranking, venceu Rune por 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2, que recebeu atendimento médico antes do início do último set.



O tênis espanhol está dando as maiores surpresas na abertura do US Open. Pela manhã, Rebeka Masarova, número 71 do WTA, eliminou a grega Maria Sakkari, oitava cabeça-de-chave.



Rune, de 20 anos, se consolidou no ano passado como um dos novos destaques do tênis com seu triunfo no Masters 1000 de Paris, mas este ano não conseguiu confirmar essa ascensão.



Com apenas um título este ano, no saibro de Munique, ele não conseguiu romper a barreira das quartas de final em nenhum dos quatro Grand Slams.



Antes de ser eliminado nas quartas de final de Wimbledon por Carlos Alcaraz, Rune eliminou o próprio Carballés na segunda fase.



Desde sua eliminação no Grand Slam britânico, Rune emendou derrotas. Primeiro no Masters 1000 de Toronto e Cincinnati e agora no Aberto dos Estados Unidos.



Ao chegar a Nova York, o temperamental tenista dinamarquês havia reclamado publicamente de ter que estrear na quadra número 5, onde acabou apresentando um péssimo desempenho, com 43 erros não forçados e um total de sete break points sofridos.



Carballés, especialista em quadras de saibro, deu o troco após sua derrota em Wimbledon e conquistou a primeira vitória de sua carreira contra um tenista do top-10.



O espanhol, que nunca passou da terceira fase de um Grand Slam, enfrentará agora o vencedor da partida entre o russo Aslan Karatsev e o tcheco Jiri Lehecka.