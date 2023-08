436

A juíza federal Tanya Chutkan marcou nesta segunda-feira (28) a data de 4 de março de 2024 para o julgamento de tentativa de subversão eleitoral de Donald Trump - colocando um dos maiores casos criminais da história americana no auge da temporada eleitoral.



A decisão coloca o início do julgamento apenas um dia antes da "Superterça", quando mais de uma dúzia de estados vota nas primárias republicanas para escolher o candidato do partido para as eleições presidenciais de 2024. Até o momento, Trump se mantém como o franco favorito para a indicação da legenda.