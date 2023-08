Opositor do governo é condenado à morte na Arábia Saudita por publicações nas redes sociais (fontes)

436

Um opositor do governo foi condenado à morte na Arábia Saudita por ter denunciado suposta corrupção e violações dos direitos humanos nas redes sociais, informaram seu irmão e fontes próximas ao caso, nesta segunda-feira (28).



Mohammed al-Ghamdi foi julgado em julho pelo Juizado Criminal Especializado, uma jurisdição estabelecida em 2008 para tratar de assuntos relacionados ao terrorismo, embora também julgue dissidentes políticos e ativistas dos direitos humanos.



As acusações feitas contra ele incluem conspiração contra dirigentes sauditas, ataque a instituições do Estado e apoio à ideologia terrorista, segundo fontes próximas ao caso.



As autoridades do país se recusaram a responder às perguntas da AFP.



De acordo com Saeed al-Ghamdi, irmão de Mohammed e ativista em exílio, a condenação estaria relacionada, ao menos em parte, às publicações na plataforma X (ex-Twitter) em que criticava o governo e manifestava apoio aos "prisioneiros de opinião", tais como os acadêmicos Salman al-Awda e Awad al-Qarni.



A conta de Mohammed al Ghamdi na rede social X tinha apenas nove seguidores, de acordo com o Centro do Golfo para os Direitos Humanos.



"Os tribunais sauditas intensificaram sua repressão", reagiu Lina al-Hathlul, chefe de comunicação da associação de direitos humanos ALQST, com sede em Londres.



Segundo ela, condenações como esta mostram as "falsas promessas de reformas" lançadas pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salmán, com o objetivo de transformar o país em um popular destino turístico e de negócios.



"Como pode o mundo acreditar que o país está se reformando quando vão cortar a cabeça de um cidadão por causa de alguns tuítes em uma conta anônima com menos de dez seguidores?", questionou.



De acordo com um balanço da AFP, 147 pessoas foram executadas em 2022 na Arábia Saudita, e 94 até o momento, em 2023.



X