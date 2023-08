Rennes, Lille e Montpellier tropeçam e ficam longe dos líderes no Francês

436

O Rennes, que empatou em 2 a 2 com o Le Havre; o Montpellier, derrotado por 3 a 1 pelo Reims; e o Lille, goleado pelo Lorient por 4 a 1, tropeçaram neste domingo (27) e perderam uma boa chance de se manterem na cola dos líderes (Monaco e Olympique de Marselha) nesta 3ª rodada do Campeonato Francês.



Um dos candidatos a ficar na parte de cima da tabela, o Rennes abriu 2 a 0, mas não passou de um empate em casa contra um adversário teoricamente mais fraco, que acaba de subir da segunda divisão.



"É inadmissível não fazer a diferença e cedermos o empate desta maneira. Estávamos dormindo, fizemos um jogo estéril. O futebol não perdoa se você não tem comprometimento e agressividade", lamentou o técnico da equipe, Bruno Genesio.



Por sua vez, o Lyon segue sem decolar, ocupando a preocupante 16ª posição com o empate em 0 a 0 com o Nice, depois de duas derrotas nas duas primeiras rodadas.



Também neste domingo, o lanterna Clermont perdeu seu terceiro jogo no campeonato ao ser batido em seus domínios pelo Metz por 1 a 0.



Já o Strasbourg fez o dever de casa e venceu o Toulouse por 2 a 0.



-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês e classificação:



- Sexta-feira:



Nantes - Monaco 3 - 3



- Sábado:



Olympique de Marselha - Brest 2 - 0



PSG - Lens 3 - 1



- Domingo:



Rennes - Le Havre 2 - 2



Clermont-Ferrand FC - Metz 0 - 1



Strasbourg - Toulouse 2 - 0



Montpellier - Reims 1 - 3



Lorient - Lille 4 - 1



Nice - Lyon 0 - 0



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 7 3 2 1 0 10 5 5



2. Olympique de Marselha 7 3 2 1 0 6 3 3



3. Reims 6 3 2 0 1 6 3 3



4. Brest 6 3 2 0 1 5 5 0



5. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 4 0



6. Rennes 5 3 1 2 0 8 4 4



7. Lorient 5 3 1 2 0 5 2 3



8. PSG 5 3 1 2 0 4 2 2



9. Montpellier 4 3 1 1 1 7 6 1



10. Lille 4 3 1 1 1 4 5 -1



11. Toulouse 4 3 1 1 1 3 4 -1



12. Metz 4 3 1 1 1 4 7 -3



13. Nice 3 3 0 3 0 2 2 0



14. Le Havre 2 3 0 2 1 5 6 -1



15. Lens 1 3 0 1 2 4 7 -3



16. Nantes 1 3 0 1 2 4 7 -3



17. Lyon 1 3 0 1 2 2 6 -4



18. Clermont-Ferrand FC 0 3 0 0 3 2 7 -5