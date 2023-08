Juventus fica no empate em casa com o Bologna, apesar do retorno de Pogba

436

A Juventus não passou de um empate em 1 a 1 com o Bologna neste domingo (27), pela segunda rodada do Campeonato Italiano, apesar do retorno do meia francês Paul Pogba, fora do time desde maio.



Após a boa vitória sobre a Udinese por 3 a 0 na semana passada, a Juve decepcionou sua torcida, especialmente com um primeiro tempo discreto.



O Bologna então se aproveitou e saiu na frente com o escocês Lewis Ferguson (24').



Depois do intervalo, os 'bianconeri' buscaram o empate e chegaram a marcar com o sérvio Dusan Vlahovic (55'), mas o gol foi anulado por impedimento de Adrien Rabiot na jogada.



Pouco depois, Pogba, que praticamente não jogou na temporada passada devido a lesões, entrou em campo para comandar o meio-campo da Juventus.



Com a mudança, o time de Turim passou a levar mais perigo e finalmente conseguiu empatar em uma cabeçada de Vlahovic (80'), aproveitando cruzamento do inglês Samuel Iling.



Em outro jogo deste domingo, a Fiorentina também cedeu um decepcionante empate em 2 a 2 com o Lecce.



Jogando em casa, a 'Viola' abriu 2 a 0 aos 25 minutos do primeiro tempo, mas acabou sofrendo dois gols na etapa final.



-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Frosinone - Atalanta 2 - 1



Monza - Empoli 2 - 0



Hellas Verona - Roma 2 - 1



Milan - Torino 4 - 1



- Domingo:



Fiorentina - Lecce 2 - 2



Juventus - Bologna 1 - 1



Napoli - Sassuolo



Lazio - Genoa



- Segunda-feira:



(13h30) Salernitana - Udinese



(15h45) Cagliari - Inter



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Milan 6 2 2 0 0 6 1 5



2. Hellas Verona 6 2 2 0 0 3 1 2



3. Fiorentina 4 2 1 1 0 6 3 3



4. Juventus 4 2 1 1 0 4 1 3



5. Lecce 4 2 1 1 0 4 3 1



6. Napoli 3 1 1 0 0 3 1 2



7. Inter 3 1 1 0 0 2 0 2



8. Atalanta 3 2 1 0 1 3 2 1



9. Monza 3 2 1 0 1 2 2 0



10. Frosinone 3 2 1 0 1 3 4 -1



11. Salernitana 1 1 0 1 0 2 2 0



12. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0



13. Roma 1 2 0 1 1 3 4 -1



14. Bologna 1 2 0 1 1 1 3 -2



15. Torino 1 2 0 1 1 1 4 -3



16. Lazio 0 1 0 0 1 1 2 -1



17. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2



18. Genoa 0 1 0 0 1 1 4 -3



19. Udinese 0 1 0 0 1 0 3 -3



20. Empoli 0 2 0 0 2 0 3 -3