Boliviano Héctor Garibay vence e bate recorde da Maratona da Cidade do México

O boliviano Héctor Garibay venceu neste domingo (27) a 40ª Maratona Internacional da Cidade do México entre os homens, enquanto no feminino a vitória foi da queniana Celestine Chepchirchir.



Garibay, de 35 anos, finalizou a prova com o tempo de 2h8m23s, superando o recorde de 2h10m38s, estabelecido em 2018 pelo queniano Titus Eriku.



"Estou muito feliz por conseguir o primeiro lugar. A motivação da minha família e meus amigos foi importante para conseguir esta vitória. Estou feliz por representar meu país da melhor maneira", disse o corredor após terminar o percurso de 42 quilômetros na capital mexicana.



O pódio foi completado por dois maratonistas quenianos: Leonard Langat (2h11m06s), em segundo, e Edwin Kiptoo (2h11m15s), vencedor da prova no ano passado, em terceiro.



Na categoria feminina, as três primeiras colocadas são do Quênia. Celestine Chepchirchir, de 27 anos, cruzou a linha de chegada em 2h27m17s, seguida por Maurine Chepkemoi (2h27m37s) e Judith Jerubet (2h30m51s).



A 40ª edição da Maratona Internacional da Cidade do México contou com a participação de 30 mil corredores.