Segundo navio sai do porto ucraniano de Odessa, afirma Kiev

Um segundo navio partiu do porto ucraniano de Odessa através de um corredor marítimo, apesar das ameaças russas ao tráfego marítimo nessa área após o fim do acordo de cereais, anunciou o governo ucraniano neste domingo (27).



"O navio de carga PRIMUS, de bandeira da Libéria, pertencente a uma empresa de Singapura, deixou o porto de Odessa e tomou o corredor temporariamente estabelecido por navios civis", disse o Ministério da Reconstrução ucraniano.



"É o segundo navio que utiliza o corredor", acrescentou.



A Rússia retirou-se, em meados de julho, do acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos através dos portos do sul do país desde meados de 2022.



O governo ucraniano respondeu, no início de agosto, com a abertura deste corredor "temporário" do mar Negro, controlado em grande parte pela Marinha russa.



Desde então, há uma escalada militar na área por parte dos exércitos russo e ucraniano.