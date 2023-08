436

A morte de Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, cujo avião caiu na quarta-feira, foi confirmada por análise genética, informou neste domingo o Comitê de Investigação russo.



Depois de realizar uma "análise genética molecular", foi estabelecido que as identidades das dez vítimas cujos corpos foram encontrados "correspondem à lista" de passageiros e tripulantes do avião, incluindo Prigozhin, afirmou o Comitê em um comunicado.