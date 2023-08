Tiroteio por 'ódio racial' deixa três mortos nos EUA

436

Um homem branco matou a tiros neste sábado três pessoas negras em Jacksonville, no estado americano da Flórida, antes de cometer suicídio, informaram autoridades, citando o "ódio racial" como motivo do ataque.



"Seu alvo era um determinado grupo de pessoas, os negros, que ele disse que queria matar. E isso está muito claro", disse o xerife TK Waters sobre o atirador.



O autor do ataque era um homem de cerca de 20 anos, que havia escrito manifestos detalhando "sua ideologia repugnante do ódio", destacou Waters, em entrevista coletiva. O atirador abriu fogo em uma loja e portava duas armas, acrescentou.



A Polícia Federal americana (FBI) irá investigar o ataque como um crime de ódio, ressaltou Sherri Onks, agente especial do FBI na localidade de Jacksonville.