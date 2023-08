Sevilla rende homenagem a Jenni Hermoso

436

Os jogadores do Sevilla renderam, neste sábado (26), homenagem à atacante Jenni Hermoso, campeã do mundo pela Espanha e que foi beijada sem seu consentimento pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.



No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla foi derrotado por 2 a 1 pelo Girona, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.



Antes da partida, os jogadores da equipe usaram uma camisa com o lema '#seacabó' ("acabou" em português), usado nas redes sociais para pedir a demissão de Rubiales, que foi suspenso pela Fifa neste sábado.



Hermoso, de 33 anos, afirmou na sexta-feira que se sentiu "vulnerável e vítima de uma agressão" quando foi beijada pelo dirigente durante a cerimônia de entrega de medalhas após a final da Copa do Mundo feminina, em que a Espanha venceu a Inglaterra por 1 a 0.



O Sevilla, atual campeão da Liga Europa, sofreu sua terceira derrota em três jogos neste início de temporada e é o lanterna do Campeonato Espanhol.



Em outro jogo disputado neste sábado, o Cádiz empatou em 1 a 1 com o Almería. Os jogadores entraram em campo exibindo uma faixa com a frase "Todos somos Jenni".