A espanhola Sara Sorribes se sagrou campeã do WTA 250 de Cleveland neste sábado (26), ao derrotar na final a russa Ekaterina Alexandrova.



Sorribes fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 29 minutos.



Este é o primeiro título da espanhola desde o WTA 250 de Guadalajara em 2021.



Sorribes, que vinha de vitória na semifinal sobre a alemã Tatjana Maria, aproveitou na final os vários erros de Alexandrova, que chegou a cometer 14 duplas faltas na partida.



O torneio de Cleveland é preparatório para o US Open, último Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira, em Nova York.