Tribunal iraniano condena EUA por tentativa de golpe de Estado em 1980

436

Um tribunal iraniano ordenou, neste sábado (26), que o governo dos Estados Unidos pague 330 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais na cotação atual) em indenização por seu papel no golpe de Estado frustrado de 1980 pela recém-criada República Islâmica.



"Após a denúncia apresentada pelas famílias das vítimas do golpe de Estado de Nojeh, um tribunal de Teerã ordenou aos Estados Unidos que pagassem 330 milhões de dólares", anunciou o órgão de imprensa judicial, Mizan Online.



Em julho de 1980, um ano após o triunfo da revolução islâmica, um grupo de oficiais da Força Aérea planejou bombardear a residência do aiatolá Ruholá Khomeini, líder máximo do novo governo, assim como centros militares, e assumir o controle da televisão estatal.



Mas na véspera do dia marcado para a operação, mais de 120 pessoas foram presas por suposto envolvimento.



Três pessoas morreram em confrontos entre as forças do governo e os participantes da conspiração em torno da base aérea de Nojeh, no oeste do país, onde a revolta deveria ter começado.



"As famílias dos três mártires do golpe de Estado de Nojeh apresentaram uma denúncia, em julho de 2002, ao Tribunal Internacional de Teerã contra o governo dos Estados Unidos por planejar e executar esse golpe", informou Mizan Online.



Vários oficiais de alta patente, incluindo o último comandante da Força Aérea do regime do xá (monarca), foram executados por seu envolvimento nessa intentona.



O Irã relembrou recentemente o 70º aniversário do golpe de Estado, parcialmente orquestrado pela CIA, que em agosto de 1953 derrubou o primeiro-ministro Mohamed Mosadegh, que promovia um programa de nacionalização do petróleo iraniano.



O xá do Irã, Mohamed Reza Pahlavi, coroado em 1941, reforçou o seu poder após esse golpe e permaneceu no trono até 1979, quando foi deposto pela revolução islâmica.