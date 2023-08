Max Verstappen faz a 'pole position' do GP da Holanda

436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na frente do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ter sido o mais rápido no treino de classificação deste sábado (26), no circuito de Zandvoort.



Verstappen superou os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) para fazer a 28ª 'pole position' de sua carreira.



Grande surpresa do dia, o tailandês Alexander Albon (Williams) ficou com a quarta posição, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), quinto.



Atual bicampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, Verstappen conseguiu sua terceira pole consecutiva na Holanda.



"Foi uma sessão muito complicada. A pista mudou bastante. Fizemos tudo muito bem e encontrei um bom traçado seco. Arrisquei, mas a última volta foi muito boa", disse o piloto holandês, que vai tentar sua nona vitória seguida na temporada.



As condições meteorológicas complicaram a vida dos pilotos no treino de classificação, com chuvas alternadas no início da sessão e sol no final.



Com a pista novamente seca, o Q3 foi interrompido por um acidente com americano Logan Sargeant (Williams), que pela primeira vez na temporada ficou entre os dez melhores do grid.



Pouco depois, foi a vez do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sair da pista, provocando nova bandeira vermelha. Por conta desse erro, Leclerc vai largar na nona posição no domingo, ao lado de Sargeant na quinta fila.



O dia também não foi bom para o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes), que ficou fora do Q3 e terminou apenas na 13ª posição.



A largada do Grande Prêmio da Holanda acontece neste domingo (27), às 10h (horário de Brasília).



-- Grid de largada do GP da Holanda:



1ª fila:



Max Verstappen Bull)



Lando Norris



2ª fila:



George Russell



Alexander Albon



3ª fila:



Fernando Alonso Martin-Mercedes)



Carlos Sainz



4ª fila:



Sergio Pérez Bull)



Oscar Piastri



5ª fila:



Charles Leclerc



Logan Sargeant



6ª fila:



Lance Stroll Martin-Mercedes)



Pierre Gasly



7ª fila:



Lewis Hamilton



Yuki Tsunoda Bull)



8ª fila:



Nico Hülkenberg



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari)



9ª fila:



Esteban Ocon



Kevin Magnussen



10ª fila:



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari)



Liam Lawson Bull)