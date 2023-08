Alexis Sánchez volta à Inter de Milão após temporada no Olympique de Marselha

436

Depois de uma temporada no Olympique de Marselha, o atacante chileno Alexis Sánchez está de volta à Inter de Milão, time que defendeu entre 2020 e 2022, anunciou o clube italiano neste sábado (26).



Sánchez, de 34 anos, assinou um contrato de um ano com os 'nerazzurri', até junho de 2024.



"Para mim, é importante estar em uma equipe que ganhe, que pode ganhar, e a Inter faz parte dessa categoria", disse o chileno.



"Meu objetivo é marcar ainda mais gols e ganhar mais títulos", acrescentou o jogador, que vai brigar por uma posição no ataque com o argentino Lautaro Martínez, o francês Marcus Thuram e o austríaco Marko Arnautovic.



Em sua primeira passagem pela Inter, Sánchez marcou 20 gols em 109 jogos entre todas as competições, com um título do Campeonato Italiano (2021) e um da Copa da Itália (2022).



Na temporada passada, ele balançou as redes 18 vezes em 44 jogos pelo Olympique.



Em sua conta no Instagram, Sánchez publicou uma mensagem de despedida e agradecimento ao clube francês, na qual explicou os motivos de sua saída.



"Da minha parte existiu a intenção de continuar em Marselha. Sempre disse isso, mas os acordos dependem de duas partes. Não só de mim... e desta vez a comissão técnica tinha outras opções. Mas respeito", escreveu.



A Inter visita na próxima segunda-feira o Cagliari, pela segunda rodada do Campeonato Italiano.