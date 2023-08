Rússia diz que derrubou dois drones ucranianos e que bombardeio causou seis feridos

436

A Rússia derrubou dois drones ucranianos neste sábado (26), um que se aproximava de Moscou e outro em uma região na fronteira com a Ucrânia, onde seis civis ficaram feridos, disseram o prefeito da capital e o Ministério da Defesa.



As defesas aéreas russas destruíram um drone que se aproximava de Moscou, disse o prefeito Sergei Sobyanin na manhã deste sábado.



"Esta noite, as forças de defesa aérea destruíram um drone que se aproximava de Moscou, no distrito de Istrinskii", escreveu ele no Telegram.



"Preliminarmente não houve vítimas ou danos. Os serviços de emergência estão trabalhando no local", acrescentou.



A defesa aérea russa também derrubou outro drone ucraniano na manhã de sábado no distrito de Shebekino, na região fronteiriça de Belgorod, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.



Por volta das 03h00 (horário de Brasília), "uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com um drone contra locais em território russo foi frustrada", informou o ministério no Telegram.



A Rússia também acusou as forças ucranianas de bombardearem uma cidade na região de Belgorod, um ataque que as autoridades locais dizem ter ferido seis civis.



"As granadas de fragmentação visavam residências particulares" e uma loja na cidade de Urazovo, no distrito de Valuysk, escreveu no Telegram o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.



Um dos feridos foi hospitalizado e está "em estado muito grave", disse ele.



A capital e outras regiões russas foram alvo de uma série de ataques de drones nos últimos dias.



Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, as autoridades locais afirmaram que três civis foram mortos em um ataque de drone ucraniano na quarta-feira.



Naquele mesmo dia, outro dispositivo semelhante colidiu com um arranha-céu no distrito financeiro de Moscou e quebrou uma janela, sem causar vítimas, segundo as autoridades.



Essa foi a sexta noite consecutiva em que a região de Moscou foi atingida por drones.