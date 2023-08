436

A defesa aérea da Rússia destruiu durante a noite um drone que se aproximava de Moscou, anunciou no aplicativo Telegram o prefeito Sergei Sobyanin, na manhã deste sábado (26).



"Não houve vítimas ou danos. Os serviços de emergência trabalham no local", assinalou o prefeito.



Moscou era um alvo raro durante o conflito na Ucrânia, até que vários ataques começaram a ocorrer neste ano. A capital e outras regiões russas foram alvos de uma série de ataques com drones nos últimos dias.