Monaco e Nantes empatam (3-3) na abertura da terceira rodada da Ligue 1

Duas vezes atrás no placar, o Monaco conseguiu empatar fora de casa com o Nantes (3-3), nesta sexta-feira (25), na abertura da terceira rodada da Ligue 1, na qual os Canaris conquistaram o primeiro ponto da temporada.



O técnico austríaco Adi Hutter, que assumiu o comando do Monaco nesta temporada, viu sua equipe mostrar duas faces: um potencial ofensivo impressionante, personificado por Wissam Ben Yedder e o japonês Takumi Minamino, mas ao mesmo tempo, deficiências defensivas.



Os dois jogadores já haviam marcado há uma semana contra o Strasbourg, na vitória por 3 a 0, sendo que Minamino balançou as redes duas vezes nessa partida.



O problema na defesa parece ser uma herança da temporada passada, que já ocorreu contra o Clermont, apesar da vitória por 4 a 2, e que parecia ter sido superado contra o Strasbourg.



Pressionados depois de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, Pierre Aristouy e sua equipe conquistaram o primeiro ponto, graças aos gols de Mostafa Mohamed (5' e 68') e Jean-Charles Castelletto (15'), finalmente titular após resolver na quinta-feira a disputa que se arrastava com seu ex-clube em torno de sua saída.



--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Nantes - Monaco 3 - 3



- Sábado:



(14h00) Olympique de Marselha - Brest



(16h00) PSG - Lens



- Domingo:



(08h00) Rennes - Le Havre



(10h00) Clermont-Ferrand FC - Metz



Strasbourg - Toulouse



Montpellier - Reims



(12h05) Lorient - Lille



(15h45) Nice - Lyon



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 7 3 2 1 0 10 5 5



2. Brest 6 2 2 0 0 5 3 2



3. Rennes 4 2 1 1 0 6 2 4



4. Montpellier 4 2 1 1 0 6 3 3



5. Lille 4 2 1 1 0 3 1 2



6. Olympique de Marselha 4 2 1 1 0 4 3 1



7. Toulouse 4 2 1 1 0 3 2 1



8. Reims 3 2 1 0 1 3 2 1



9. Strasbourg 3 2 1 0 1 2 4 -2



10. Nice 2 2 0 2 0 2 2 0



11. PSG 2 2 0 2 0 1 1 0



12. Lorient 2 2 0 2 0 1 1 0



13. Le Havre 1 2 0 1 1 3 4 -1



14. Lens 1 2 0 1 1 3 4 -1



15. Nantes 1 3 0 1 2 4 7 -3



16. Metz 1 2 0 1 1 3 7 -4



17. Lyon 0 2 0 0 2 2 6 -4



18. Clermont-Ferrand FC 0 2 0 0 2 2 6 -4