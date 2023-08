Partido de adversária do presidente eleito denuncia fraude no segundo turno na Guatemala

436

O partido da candidata derrotada, Sandra Torres, denunciou nesta sexta-feira (25) uma suposta fraude no segundo turno das eleições, disputado no último domingo, no qual Bernando Arévalo conquistou com folga a presidência da Guatemala.



"Depois das análises realizadas, foi possível observar que existem muitas incongruências, contradições e, sobretudo, variação de dados, que evidenciam irregularidades que incidiram nos verdadeiros resultados das votações", declarou, em nota, a Unidade Nacional da Esperança (UNE), partido de Sandra.



Arévalo, que prometeu combater a corrupção no Estado, obteve 58% dos votos, contra 37% para Sandra.



O advogado da UNE, Carlos Aquino, apresentou uma denúncia no Ministério Público contra os cinco juízes do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) pelos crimes de não cumprimento de deveres e abuso de autoridade. O litigante afirmou que os juízes "ocasionaram a fraude eleitoral que mudou os verdadeiros resultados das votações, violando a vontade popular expressa pelo povo através do voto".



Aquino comentou que, devido à "série de irregularidades" solicitou à Controladoria-Geral de Contas uma auditoria de todos os sistemas de informática do TSE.