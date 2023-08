Leipzig goleia Stuttgart (5-1) na abertura da segunda rodada da Bundesliga

436

O RB Leipzig goleou o Stuttgart, em casa, por 5 a 1, nesta sexta-feira (23), na abertura da segunda rodada do campeonato alemão.



Depois de começar perdendo por 1 a 0, o Leipzig, que havia sido derrotado por 3 a 2 em Leverkusen no primeiro jogo, se recuperou no segundo tempo contra o adversário que havia vencido o Bochum por 5 a 0 no primeiro jogo.



"Merecemos totalmente o resultado de hoje. Ficamos mais afiados e melhores a cada minuto que passava e controlamos completamente o jogo", disse o técnico do Leipzig, Marco Rose, ao DAZN.



O centroavante guineense do Stuttgart Serhou Guirassy abriu o placar com um chute de pé esquerdo após dar uma finta (35').



A partir de então, o Leipzig assumiu o controle da partida e emendou cinco gols. No primeiro, Benjamin Henrichs (51') aproveitou uma bola mal afastada do goleiro do Stuttgart, Alexander Nübel.



O espanhol Dani Olmo, com boas atuações neste início da temporada, colocou seu time em vantagem com um chute de dentro da área (63').



O jogador da seleção espanhola já havia marcado no primeiro jogo da Bundesliga e marcou mais três na Supercopa da Alemanha (3-0) contra o Bayern de Munique.



A defesa totalmente sobrecarregada do Stuttgart sofreu mais três gols: do belga Loïs Openda (66'), do esloveno Kevin Kampl (74') e do holandês Xavi Simmons (76'), emprestado pelo Paris Saint-Germain.



A segunda rodada continua neste sábado e será encerrada no domingo pelo atual campeão Bayern de Munique, que recebe o Augsburg.