Petróleo fecha em alta por tensões sobre oferta

436

Os preços do petróleo ganharam terreno nesta sexta-feira (25) por tensões sobre a oferta da commodity.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,34% a 84,48 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês avançou 0,98% a 79,83 dólares.



O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, ao falar na tradicional reunião de banqueiros centrais em Jackson Hole (Wyoming), nesta sexta, "fez um discurso de duas faces, onde podem-se encontrar elementos otimistas e pessimistas para o mercado", resumiu Phil Flynn, da Price Futures Group, à AFP.



Powell indicou que a inflação continua "muito alta" e reiterou que todas as opções estão disponíveis para combatê-la, incluindo possíveis aumentos adicionais nas taxas de juros ainda este ano.



No entanto, o mercado foi mais influenciado por "preocupações com a oferta de diesel", devido a paralisações nas operações das refinarias na Louisiana, explicou o analista.