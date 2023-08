Norris supera Verstappen no 2º treino livre do GP da Holanda; Ricciardo fratura mão

436

O britânico Lando Norris (McLaren) fez o melhor tempo nos treinos livres do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull), nesta sexta-feira (25) no circuito de Zandvoort (4,259 km).



Contra todos os prognósticos, o atual bicampeão mundial, o mais rápido na primeira sessão, foi superado por 23 milésimos de segundo por Norris, diante de um 'exército laranja' que torceu por seu ídolo nas arquibancadas do atípico circuito localizado à beira do mar do Norte.



No entanto, o grande dominador da Fórmula 1 continua a ser o favorito para o restante do fim de semana, a classificação deste sábado e a corrida no domingo, onde vai lutar pela nona vitória consecutiva que lhe permitiria igualar o recorde do alemão Sebastian Vettel.



"Tentamos várias coisas e a segunda sessão de testes foi um pouco mais difícil, mas me senti bem, mesmo em condições de simulação da corrida", explicou.



"O carro tem muito potencial para funcionar no restante do fim de semana, temos que afinar alguns ajustes, mas estou confiante de que posso ficar na frente", acrescentou.



Embora a Red Bull continue dominando, as primeiras voltas na pista de Zandvoort confirmaram que a McLaren está voltando com força, quinta na classificação de construtores, mas a segunda melhor equipe nas últimas quatro corridas.



"Foi um bom dia e terminou muito bem no que diz respeito à classificação. Esta manhã nos concentramos principalmente na aerodinâmica, que não custou nada em termos de desempenho puro. Encontramos um bom ritmo e um bom equilíbrio para o carro", disse Norris.



- Ricciardo fratura mão esquerda -



Seu companheiro de equipe Oscar Piastri saiu da pista no início da segunda sessão. O australiano também provocou segundos depois o acidente do seu compatriota Daniel Ricciardo (AlphaTauri), que precisou pisar no freio para evitar a colisão, mas acabou se chocando contra a barreira.



A batida não pareceu grave, mas Ricciardo, que substitui o holandês Nick de Vries desde o Grande Prêmio da Hungria, se queixou de dores na mão esquerda e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticada uma fratura do metacarpo. Ele ficará fora do restante do fim de semana e será substituído pelo neozelandês Liam Lawson, jovem piloto reserva da equipe italiana.



A outra surpresa do dia foi o terceiro lugar do tailandês Alex Albon ao volante da sua Williams. Não habituado às primeiras posições, foi quinto na primeira sessão e subiu duas na segunda.



O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) se mostrou regular, terminando em terceiro na primeira sessão e em quarto na segunda.



A Ferrari teve um dia difícil, fora do Top-10 em ambas as sessões. Charles Leclerc, o mais rápido de seus pilotos, só conseguiu ficar em 11º.



--- Segunda sessão de treinos livres:



Lando Norris 1:11.330 (30 voltas)



Max Verstappen Bull) 1:11.353 (26)



Alexander Albon 1:11.599 (31)



Lewis Hamilton 1:11.638 (27)



Yuki Tsunoda Bull) 1:11.720 (31)



Pierre Gasly 1:11.766 (30)



Sergio Pérez Bull) 1:11.817 (29)



Lance Stroll Martin-Mercedes) 1:11.835 (31)



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) 1:11.857 (31)



Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:11.863 (31)



Charles Leclerc 1:11.915 (30)



Logan Sargeant 1:11.934 (32)



Esteban Ocon 1:12.001 (30)



George Russell 1:12.009 (28)



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) 1:12.074 (30)



Carlos Sainz Jr 1:12.093 (31)



Kevin Magnussen 1:12.404 (28)



Nico Hülkenberg 1:12.693 (31)



Oscar Piastri 1:12.901 (6)



Daniel Ricciardo Bull) 1:13.096 (7)