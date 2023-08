436

As recém-campeãs do mundo espanholas asseguraram, nesta sexta-feira (25), que "não voltarão a uma convocação da seleção" se Luis Rubiales seguir à frente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



Cerca de 80 jogadoras, entre elas as 23 campeãs, assinaram um comunicado nesta sexta-feira em apoio à Jenni Hermoso, no qual asseguraram que não voltarão a vestir a camisa da seleção nacional "se os atuais dirigentes permanecerem".