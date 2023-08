Ter Stegen renova com Barcelona até 2028

436

O goleiro alemão do Barcelona Marc-André Ter Stegen, renovou nesta sexta-feira (25) com o Barcelona por mais cinco anos.



"O FC Barcelona e o jogador Marc ter Stegen chegaram a um acordo para renovar o seu contrato até 30 de junho de 2028", informou o clube catalão em um comunicado.



"A cláusula de rescisão está fixada em 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões pela cotação atual)", a mesma que tinha até agora, acrescentou o time.



O goleiro alemão, que renovou com o Barça pela última vez em 2020 por três temporadas, está no time desde 2014, quando chegou do Borussia Monchengladbach.



Desde então, Ter Stegen se tornou um pilar da equipe catalão, pela qual disputou 379 partidas oficiais.



"Com a renovação até 2028, o alemão terá a oportunidade de se tornar o goleiro com mais partidas disputadas, já que o recorde atual pertence a Víctor Valdés, com 535. Na segunda posição está Zubizarreta, com 410", concluiu o comunicado do Barça.