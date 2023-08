Sete mortos e 76 contaminados com legionelose na Polônia

436

Uma epidemia de legionelose, também conhecida como doença do legionário, em Rzeszów, sudeste da Polônia, matou sete pessoas e contaminou outras 76, anunciaram as autoridades de saúde polonesas nesta sexta-feira (25).



"Sete pessoas, entre elas quatro homens e três mulheres, morreram", disse o chefe da inspeção sanitária polonesa, Krzysztof Saczka, à televisão Polsat News.



As pessoas que morreram tinham entre 63 e 95 anos e sofriam de doenças crônicas, em particular câncer e patologias cardíacas, detalhou Saczka.



As autoridades continuam na busca da origem da contaminação. Os primeiros resultados das amostras analisadas serão divulgados na próxima segunda-feira.



Enquanto isso, as forças sanitárias de Rzeszów, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, aumentaram os esforços de desinfecção.



A legionelose é uma infecção pulmonar causada por uma bactéria, encontrada na água ou no ar-condicionado.



A contaminação pode ocorrer por via respiratória, pela inalação da bactéria, e seu período de incubação dura de dois a dez dias.



A doença ganhou o nome durante sua primeira epidemia ocorrida em 1976, em um hotel da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde aconteceu uma conferência da Legião Americana, principal associação de veteranos de guerra do país.



Mais de 220 participantes adoeceram na ocasião, e 34 perderam a vida.