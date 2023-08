Espanha faz apreensão recorde de 9,5 toneladas de cocaína procedente do Equador

436

A polícia espanhola anunciou nesta sexta-feira (25) que apreendeu um carregamento de 9,5 toneladas de cocaína em um contêiner procedente do Equador, o maior carregamento desta droga já apreendido no país, segundo as autoridades.



"Apreendida no porto de Algeciras (sul) a maior remessa de cocaína na Espanha", afirmou a polícia em um comunicado, acrescentando que a droga foi localizada na quarta-feira.



A polícia informou que a cocaína estava escondida em caixas de bananas dentro de um contêiner embarcado na cidade equatoriana de Machala, onde está localizada a empresa que exportava a fruta e era usada pela organização do narcotráfico para fazer seus envios.



A empresa era "capaz de enviar mensalmente 40 contêineres para a Europa", "alguns deles (...) contaminados com a substância entorpecente", disse a polícia.



"Esta operação significou um golpe sem precedentes para uma das organizações criminosas mais importantes, em nível mundial, na distribuição de cocaína, cujos destinatários eram as principais redes criminosas da Europa", comemorou o órgão de segurança.



Quando as autoridades tomaram conhecimento das atividades da rede de tráfico de drogas, começaram a monitorar as cargas.



Assim, detectaram "uma remessa de 15 contêineres que, supostamente, entrariam na Europa no início de agosto", segundo o comunicado.



A polícia instalou um dispositivo em Algeciras, que conseguiu capturar o carregamento de cocaína, acrescentou.



A maior apreensão anterior de cocaína na Espanha havia sido feita em abril de 2018, quando a polícia capturou 8,7 toneladas da droga escondidas em um contêiner de um navio carregado no porto colombiano de Turbo.