O Kremlin afirmou, nesta sexta-feira (25), que são falsos os rumores de que o governo russo ordenou o assassinato do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, que morreu em um acidente de avião dois meses depois de sua rebelião armada.



"Há muita especulação a respeito do acidente de avião e da trágica morte dos passageiros, incluindo Yevgeny Prigozhin (...) Tudo isto é uma mentira absoluta", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.