Verstappen quer reinar em 'seu' GP da Holanda na volta da Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna à Holanda neste final de semana após um mês de férias, tendo o atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) como grande favorito para levar sua torcida ao delírio no Grande Prêmio da Holanda.



O holandês buscará a nona vitória consecutiva na costa do Mar do Norte. Ninguém parece capaz de detê-lo depois de ele ter dominado os últimos três meses de competição.



Verstappen, no topo da classificação geral com 125 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, está inatingível graças a seu desempenho espetacular e à superioridade do seu carro.



"As férias de verão foram muito boas, mas estou ansioso para atacar a segunda parte da temporada e não há nada melhor do que voltar para a Holanda. A meteorologia podia ajudar, mas não importa, esteja seco ou molhado farei o meu melhor para conseguir o máximo de pontos", explicou o piloto de 25 anos.



Pérez, que terminou no pódio em três dos últimos quatro GPs, melhorou, mas parece incapaz de fazer frente ao companheiro de equipe. Ele vai tentar pelo menos adiar o terceiro título mundial de Verstappen se conseguir subir ao pódio com mais frequência.



- Hamilton parte para o ataque -



A briga atrás das Red Bulls será acirrada neste fim de semana, entre Fernando Alonso, que baixou um pouco o desempenho ao volante de seu Aston Martin, as Mercedes e as Ferraris, até mesmo as McLarens, que melhoraram nos últimos meses.



"Os resultados não têm sido os que esperávamos, temos que trabalhar para melhorar um pouco em todos os setores para ganhar os dois décimos (de segundo) que nos faltam. Mas toda a equipe e os pilotos mostraram atitude para se destacar e seguimos na mesma direção para tirar o máximo proveito do carro", explicou Frederic Vasseur, chefe da 'Scuderia'.



Charles Leclerc, que conquistou dois pódios em julho, buscará dar continuidade a seu desempenho. Ainda longe de Alonso e de Lewis Hamilton, que brigam pelo terceiro lugar, o monegasco tentará somar alguns pontos para se manter na corrida.



Hamilton, que ainda não renovou seu contrato com a Mercedes, está um ponto atrás de Alonso e parece em condições de alcançar o terceiro lugar em Zandvoort, onde terminou em segundo no ano passado.



"Recarregamos as baterias e estamos prontos para a segunda parte da temporada, onde continuaremos a nos esforçar para alcançar objetivos como o segundo lugar na classificação dos construtores. Também vamos desenvolver o carro para 2024, por isso estamos ansiosos para começar neste fim de semana", disse Toto Wolf, diretor da equipe Mercedes.