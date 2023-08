Fortaleza vence em visita ao América-MG no jogo de ida e fica perto das semis da Sul-Americana

436

O Fortaleza colocou um pé nas semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24) após vencer por 3 a 1 em sua visita ao América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final.



Num ótimo primeiro tempo, o tricolor cearense encaminhou a vitória, com dois gols de Guilherme (14' e 40') e outro do argentino Tomás Pochettino (20').



Na segunda etapa, o Fortaleza diminuiu a intensidade e buscou administrar a ótima vantagem. Mas o esforço do América para diminuir acabou sendo recompensado, com um gol do uruguaio Gonzalo Mastriani (69').



Com esse resultado, o Fortaleza pode perder em casa por até um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, para avançar às semifinais de um torneio continental pela primeira vez em sua história.



Já o América-MG, que atualmente é o último colocado do Brasileirão, vai precisar de uma reação espetacular para chegar à próxima fase.



--- Ficha técnica



Copa Sul-Americana 2023 - Quartas de final - Partida de ida



Local: Estádio Independencia (Belo Horizonte)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Gols:



América-MG: Mastriani (69')



Fortaleza: Guilherme (14' e 40'), Pochettino (20')



Cartões amarelos:



América-MG: Borges (45+2'), Burgos (82')



Fortaleza: João Ricardo (79')



Escalações:



América-MG: Matheus Cavichioli - Daniel Borges, Burgos, Eder, Danilo Avelar (Marlon 66') - Juninho, Óscar Méndez (Lucas Kal 45'), Emmanuel Martinez - Paulo (Rodrigo Varanda 70'), Wellington Paulista (Mastriani 61'), Pedrinho (Felipe Azevedo 61'). Técnico: Fabian Bustos.



Fortaleza: João Ricardo - Tinga, Britez, Titi, Bruno Pacheco - Marinho (Yago Pikachu 78'), José Welison, Tomas Pochettino (Pedro Augusto 78'), Caio Alexandre, Guilherme (Romarinho 66') - Lucero (Thiago Galhardo 66'). Técnico: Juan Vojvoda.