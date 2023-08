Rubiales vai renunciar ao cargo de presidente da federação espanhola

436

O presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, apresentará sua renúncia nesta sexta-feira (25) diante de uma assembleia extraordinária da entidade convocada após a polêmica que ele desencadeou por ter beijado na boca uma das jogadoras campeãs mundiais, sem consentimento, anunciaram nesta quinta-feira (24) a mídia espanhola.



O dirigente de 46 anos passou a ser alvo de críticas de diversos setores da sociedade ao segurar com as duas mãos a cabeça de Jennifer Hermoso, a camisa 10 da seleção feminina espanhola e lhe surpreender com um beijo na boca, tudo isso registrado pelas câmeras que focavam o pódio do estádio de Sydney logo após o título conquistado pela Espanha contra a Inglaterra.



Um gesto que provocou a reação de diversas instâncias do futebol espanhol e internacional, desde a Associação de Jogadoras de Futebol Espanholas (AFE) e a Liga Profissional de Futebol Feminino até o sindicato internacional de jogadores FIFPro e a FIFA, que abriu um processo disciplinar contra Rubiales.



Também criticaram a atitude do dirigente personalidade da política espanhola, como o presidente em exercício, Pedro Sánchez, e o ministro da Cultura e Esportes em exercício, Miquel Iceta.



Segundo a imprensa espanhola, Rubiales apresentará nesta sexta-feira a sua demissão, que será o tema central da assembleia geral da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), marcada para começar às 7h00 (horário de Brasília) em Las Rozas, nos arredores de Madri, para o qual foram convocados 140 membros da assembleia.



Contactada pela AFP, a RFEF não confirmou esta informação e não quis comentar.



- Pedido de desculpas não convence -



O anúncio feito na terça-feira desta assembleia geral convocada "com urgência" foi acompanhado de uma precisão": "Com base nos últimos acontecimentos ocorridos durante a cerimônia de entrega de prêmios do Mundial Feminino conquistado pela Seleção Espanhola no último domingo em Sydney, (...) os procedimentos internos da Federação relativos a questões de integridade estão abertos".



No domingo, logo após a transmissão daquele beijo diante de um público global, e em sua volta aos vestiários, Jennifer Hermoso afirmou, referindo-se ao ocorrido, por meio de um story do Instagram: "Não gostei, hein!".



Pouco depois, em declarações transmitidas à imprensa pela RFEF, a jogadora teria explicado que foi um "gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que a conquista de um Mundial traz".



Rubiales, que inicialmente insultou aqueles que o criticaram, pediu desculpas horas depois em um vídeo. "Há um fato que devo lamentar e é o que aconteceu entre mim e uma jogadora, com uma relação magnífica entre ambos, assim como com as outras, e onde certamente errei", disse o dirigente.



Suas desculpas não convenceram uma parte da opinião pública espanhola e nem o Conselho Superior dos Esportes, órgão público espanhol diretamente dependente do ministério, que ameaçou levar o caso ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) e tomar medidas caso a RFEF não o fizesse.



Quanto a Hermoso, ela manifestou através do seu sindicato, Futpro, o seu desejo de que sejam tomadas "medidas exemplares" contra Luis Rubiales.



Na quarta-feira, a Liga Profissional de Futebol Feminino divulgou um comunicado pedindo o afastamento de Rubiales.



Resta saber se a assembleia geral reunirá um número suficiente de votos para aplicar uma eventual decisão. É necessária a presença de 50% dos membros da assembleia, mas a Federação Basca e vários representantes de clubes já anunciaram que não comparecerão à reunião dada a gravidade do caso.