Bayern de Harry Kane recebe Augsburg em clássico da Baviera

O atual campeão Bayern de Munique, que iniciou da melhor forma a busca pela décima segunda Bundesliga consecutiva, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Werder Bremen marcada pelo primeiro gol de seu novo astro Harry Kane, enfrenta no domingo (27), diante de sua torcida, o Augsburg no clássico da Baviera.



O Stuttgart (1º), que goleou o Bochum por 5 a 0 na primeira rodada, visita o Leipzig nesta sexta-feira (25) com o objetivo de acumular pontos.



O Borussia Dortmund será o próximo adversário do Bochum, no sábado, também em busca da segunda vitória consecutiva, enquanto o outro Borussia, o Mönchengladbach, que vem de um empate com o Augsburg na reta final de uma partida espetacular (4-4), receberá o Bayer Leverkusen no sábado.



--- Programação da 2ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(15h30) RB Leipzig - Stuttgart



- Sábado:



(10h30) Heidenheim - Hoffenheim



Darmstadt - 1. FC Union Berlin



Colônia - Wolfsburg



Bochum - Borussia Dortmund



Freiburg - Werder Bremen



(13h30) B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen



- Domingo:



(10h30) Mainz - Eintracht Frankfurt



(12h30) Bayern de Munique - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Stuttgart 3 1 1 0 0 5 0 5



2. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 4 0 4



3. 1. FC Union Berlin 3 1 1 0 0 4 1 3



4. Wolfsburg 3 1 1 0 0 2 0 2



5. Bayer Leverkusen 3 1 1 0 0 3 2 1



6. Freiburg 3 1 1 0 0 2 1 1



7. Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1



. Eintracht Frankfurt 3 1 1 0 0 1 0 1



9. B. Moenchengladbach 1 1 0 1 0 4 4 0



. Augsburg 1 1 0 1 0 4 4 0



11. RB Leipzig 0 1 0 0 1 2 3 -1



12. Hoffenheim 0 1 0 0 1 1 2 -1



13. Colônia 0 1 0 0 1 0 1 -1



. Darmstadt 0 1 0 0 1 0 1 -1



15. Heidenheim 0 1 0 0 1 0 2 -2



16. Mainz 0 1 0 0 1 1 4 -3



17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 0 4 -4



18. Bochum 0 1 0 0 1 0 5 -5