São Paulo perde para LDU na ida das quartas de final da Sul-Americana

O São Paulo perdeu para a LDU, do Equador, por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, resultado que deixou o tricolor paulista em ligeira desvantagem para a partida de volta.



Jhohan Julio abriu o placar cedo no estádio Rodrigo Paz Delgado nos 2.850 m de altitude de Quito, numa grande jogada em que se livrou de vários marcadores logo aos 2 minutos. O segundo gol dos 'albos' veio aos 25, por meio de Ibarra logo após outra grande jogada de Julio.



Lucas Moura diminuiu na reta final (80') finalizando uma assistência de Luciano e marcando um gol importante que deixa tudo em aberto para a segunda partida, no Morumbi.



O astro James Rodríguez entrou aos 77 minutos substituindo Allison. Mas o colombiano pouco pôde fazer em sua estreia na Sul-Americana com a camisa do clube paulista.



O São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença enquanto para a LDU, basta um empate para garantir a classificação. Se o tricolor vencer por um gol a decisão vai para os pênaltis.



Quem avançar terá pela frente nas semifinais o vencedor do duelo entre Botafogo e Defensa y Justicia, que empataram no jogo de ida (1-1), no Rio de Janeiro.