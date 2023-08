Venezuela designa autoridade eleitoral com maioria chavista

436

Uma nova diretoria da autoridade eleitoral na Venezuela, com maioria do governo chavista, foi nomeada nesta quinta-feira (24) pelo Parlamento com vistas às eleições presidenciais de 2024, nas quais o mandatário socialista Nicolás Maduro tentará um terceiro mandato de seis anos.



Entre os membros do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) está o controlador Elvis Amoroso, responsável por inabilitar líderes da oposição como María Corina Machado ou Henrique Capriles para ocupar cargos públicos, de acordo com a lista aprovada por maioria qualificada na Assembleia Nacional. Três deles têm conexões com o governismo.



"Juram realizar de forma impecável (...) as próximas eleições de singular importância que serão realizadas nos anos de 2024 e 2025? Se assim o fizerem, que Deus e a pátria, que seus filhos e suas filhas, os premiem, caso contrário, cobrem de vocês. Ficam vocês investidos como reitoras e reitores", disse o presidente do Legislativo, Jorge Rodríguez, ao juramentar os eleitos para formar o CNE.



Ainda sem data marcada, as eleições presidenciais estão previstas para 2024 e as dos governadores e prefeitos para 2025.



O controlador é acompanhado na direção do CNE por Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aimé Nogal e Juan Carlos Delpino.



Amoroso, Gil e Quintero são vinculados ao chavismo pela imprensa, e Nogal e Delpino à oposição. Espera-se que na sexta-feira seja eleito o presidente do órgão eleitoral.